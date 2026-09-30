رئيس الحكومة العراقية: انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني نهاية معركتنا مع الإرهاب

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، الأربعاء، انتهاء المهمة الرسمية للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، مؤكدًا أن مغادرة قوات التحالف لا تعني نهاية المعركة ضد الإرهاب، وإنما انتقال العراق إلى مرحلة يتولى فيها المسئولية الكاملة عن أمنه واستقراره.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، جاء الإعلان خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة بغداد بمناسبة «يوم السيادة» في 30 سبتمبر 2026، بحضور قائد قوات التحالف وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين العراقيين.

الزيدي: العراق يتولى المسئولية الكاملة عن أمنه

وقال الزيدي إن انتهاء مهمة التحالف يمثل ثمرة لتضحيات العراقيين والجهود التي بذلتها القوات الأمنية على مدى سنوات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية باتت قادرة على بسط سيطرتها على الوضع الأمني والميداني في أنحاء البلاد.

وأضاف أن التعاون بين العراق والدول المشاركة في التحالف أسهم في هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، معربًا عن شكره للدول التي قدمت الدعم للقوات العراقية، وللقادة والضباط والمدربين والمستشارين الذين عملوا معها خلال سنوات الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن القوات العراقية أعادت تنظيم صفوفها وطورت منظومات القيادة وحشد الموارد وتوحيد الجهود، فيما اضطلعت قيادة العمليات المشتركة بدور محوري في تنسيق المعلومات والتخطيط وإدارة العمليات خلال الحرب على التنظيم.

«انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة»

وشدد رئيس الحكومة العراقية على أن انتهاء مهمة التحالف الدولي «لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي العراق المسئولية الكاملة عن أمنه واستقراره.

وأوضح أن انتقال مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة يمثل إطارًا مؤسسيًا لإدارة الملف الأمني تحت سلطة الدولة وقيادتها العليا.

وقال إن المرحلة الجديدة تقوم على تعزيز سيادة العراق وقوة مؤسساته ورفع جاهزية قواته وتوحيد القرار الأمني، مع الإبقاء على شراكات أمنية متوازنة مع الدول الصديقة.

تعاون أمني مستمر مع دول التحالف

وأكد الزيدي أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لن يضع حدًا للتعاون الأمني مع الدول المشاركة فيه، موضحًا أن التعاون سيستمر بصورة أكثر تركيزًا وفاعلية، مع الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في دعم الأمن والاستقرار.

كما شدد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه «لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة»، وفق الدستور.

واشنطن تؤكد انتهاء المهمة العسكرية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الأربعاء، انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، عقب انسحاب قوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية، تنفيذًا للاتفاق الأمريكي العراقي المعلن في سبتمبر 2024.

وقالت الوزارة إن انتهاء مهمة «العزم الصلب» في العراق يمثل ختامًا لمهمة عسكرية استمرت نحو 12 عامًا، وأسهمت في دحر تنظيم داعش باعتباره تهديدًا عسكريًا منظمًا في العراق والمنطقة.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستنتقل من مهمة التحالف العسكرية إلى جهد أمني تقوده القوات العراقية، في إطار علاقة أمنية ثنائية أكثر استقرارًا بين بغداد وواشنطن.

وأكدت الوزارة أن القوات الأمنية العراقية، بما فيها قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، ستتولى مسئولية مواصلة ملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين الأراضي العراقية، فيما ستواصل الولايات المتحدة تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية.