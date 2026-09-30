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كشف توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه لم يتحدث مع لاعبي مانشستر سيتي الموجودين ضمن صفوف المنتخب بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بالنادي والعقوبات الخاصة بالمخالفات المالية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت ثبوت إدانة مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بخرق القواعد المالية للمسابقة خلال الفترة من موسم 2009-2010 وحتى 2017-2018، بينما يستعد النادي لتقديم استئناف ضد القرار.

وقال توخيل عقب مباراة إنجلترا والتشيك: «لم أفعل ذلك، وأشعر الآن بتأنيب الضمير لأنني لم أتواصل معهم، لكنني كنت مركزًا فقط على كل ما يتعين علينا القيام به هنا وعلى إعداد الفريق».

وأضاف المدرب الألماني: «لم أتحدث معهم بشأن القضية، ولن أعلق عليها».

وفي سياق متصل، أشاد توخيل بمستوى مارك جويهي خلال المباراة، مؤكدًا أن اللاعب قدم أداءً قويًا رغم خوضه مواجهة صعبة أمام منتخب إسبانيا في المباراة السابقة.

وقال: «مارك كان ممتازًا اليوم بعد مباراة صعبة أمام إسبانيا، ورد فعله كان على أعلى مستوى، كما قدم إليوت أندرسون مباراة جيدة أيضًا».

ويستعد منتخب إنجلترا لمواصلة مشواره في المنافسات الدولية، بينما يواصل مانشستر سيتي تحركاته القانونية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم الاستئناف.