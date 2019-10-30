بوتين يزور المجر اليوم بهدف تعزيز العلاقات

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة للمجر اليوم الأربعاء؛ لتعزيز علاقات روسيا القوية بالفعل مع الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

ومن النادر أن تحتفظ دولة أوروبية بعلاقات قوية مع موسكو منذ أن تسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 في توتر علاقاتها مع الغرب.

وكانت المجر، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلاف مع أوكرانيا بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات المجرية العرقية في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود المجرية، مثل الحق في الحصول على الجنسية المزدوجة.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تربطه به علاقة ودية، حيث يتوقع أن يبحث الزعيمان التجارة، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى المجر.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر زيجارتو، قد ركز على إمدادات الغاز من شركة "جازبروم" الروسية المصدرة أثناء زيارة لموسكو قبل أسبوعين.