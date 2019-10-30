القوات المسلحة الإماراتية تعلن عودة قواتها العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عودة قواتها العاملة في محافظة عدن باليمن، بعد إنجازها مهامها المتمثلة بتحرير عدن وتسليمها للقوات السعودية واليمنية.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة "وام" للأنباء، أن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسئولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، لضمان المحافظة على الإنجازات العسكرية المتحققة، مشيرة إلي أن عملية التسليم تمت بنجاح.

وأوضح البيان، أن القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية هناك بنجاح كبير حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية في 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وأثمرت تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضي اليمنية.

وأشار البيان إلي أن القوات الإماراتية والسعودية، عملت بعد تحرير عدن على تأمينها عسكرياً وتثبيت الاستقرار، وتمكنت من نشر الأمن وتعزيزه في مختلف أرجاء محافظة عدن وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم.

ولفتت القيادة إلى أن القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى، مؤكدة أن قواتها وكجزء من التحالف العربي بقيادة السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين.