القوى العاملة: اجتماع بالكويت لمتابعة حقوق وواجبات العمالة المصرية

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

وأوضح التقرير، أن الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت عقد لقاءًا مع ممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت ضمن كل من محمد عبدالله العرادة، السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، والدكتورة سناء علي العصفور، رئيس لجنة المرأة بالاتحاد، وشقرة خليل القبندى، عضو لجنة المرأة بالاتحاد، وصفاء الاسوانلى، ممثلة عن الجالية المصرية، وذلك فى إطار توجيهات سعفان بمد جسور التواصل والعلاقات بين مكتب التمثيل العمالى وممثلي أطراف علاقة العمل بالكويت.

وفي نفس السياق دعا السفير هشام عسران، القنصل العام لمصر بالكويت بدعوة الضيوف إلى مكتبه ودار الحوار حول العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بين المكتب العمالى واتحاد العمال فى حل المشكلات العمالية وتثقيف العاملين المصريين فيما يخص الحقوق والواجبات العمالية، وفقا لقانون العمل الكويتي.

وناقش اللقاء، كيفية تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملين العالقين، وبحث إجراءات تحويل العمالة من الجهات التى ليست فى حاجة للعاملين لديها نتيجة أزمة كورونا وتحويلهم إلى الجهات التى لديها احتياجات ولا تستطيع استقدام عمالة خارجية نتيجة الإجراءات الاحترازية.