السودان: تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الاربعاء والخميس الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت في الخرطوم و٤ ولايات أخرى، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ ٣٤٨٣ عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٨٠٤ حالات، بينها 837 وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.