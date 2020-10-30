ذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للأفلام الروائية القصيرة، إلى فيلم "بلو فرانتير".

ورحب مخرج الفيلم بالجائزة كونها الأولى للفيلم، متقدما بالشكر لمهرجان الجونة الذي قضى على ظاهرة المهرجانات الأونلاين.

يختتم مهرجان «الجونة السينمائي» السبت، فعاليات دورته الرابعة التاريخية حيث إنه أول مهرجان مصري وعربي يتحدى فيروس «كوفيد-19» من أجل عودة الحياة ودب الروح في السينما، وسط إجراءات احترازية تمثلت في تقليص أعداد المتواجدين في قاعات العرض والحرص على التباعد الاجتماعي باستمرار، مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال العروض المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.