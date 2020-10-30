مدير أوقاف دمياط خلال افتتاح 7 مساجد: هدفنا أن يكون المسجد منبرا للعلم الصحيح

أعلن الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، افتتاح 7 مساجد، اليوم الجمعة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد بيوت الله في محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن بعضها تم تجهيزها بالجهود الذاتية.

وأدى سلامة، صلاة الجمعة في مسجد البحر في قرية الوسطاني، التابعة لمركز كفر سعد، والذي تم بناؤه بالجهود الذاتية، بتكلفة 11 ملايين جنيه، بحضور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، وإسلام إبراهيم، نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ونواب من مجلس الشيوخ وأبناء القرية.

وقال سلامة، إن 18 مسجدا سيتم افتتاحها خلال 3 أسابيع مقبلة في دمياط، استكمالا لمسيرة افتتاح بيوت الله في الأرض.

وأشار مدير الأوقاف بدمياط، إلى أن الأوقاف تستهدف أن يكون المسجد منبرا للعلم الصحيح، وليس للصلاة فقط، فضلا عن النهوض بالدعوة والشعائر والدروس الدعوية، والمدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ، وغيرها من الأنشطة الدعوية.

والمساجد التي تم افتتاحها اليوم هي، مسجد البحر بالوسطاني، والروضة الشريفة بدمياط الجديدة،

وابن القيم بدمياط الجديدة، والبراق دار مصر دمياط الجديدة، والإحسان في منطقة المستثمرين، والرحمة منطقة المقابر بدمياط الجديدة، ومسجد البر بدمياط الجديدة.