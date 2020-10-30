باكستان تسجل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

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سجلت باكستان 20 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية بسبب فيروس كورونا، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 332 ألفا و186 شخصا.

وبلغت حصيلة الوفيات ستة آلاف و795 شخصا اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم.

وطبقا لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد أظهرت الاختبارات إصابة 1078 شخصا بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية وتجاوز الرقم حاجز الألف إصابة للمرة الأولى منذ 30 يوليو الماضي.

وما زال إقليم السند الأسوأ تضررا من الوباء فيما يتعلق بحالات الإصابة وحالات الوفاة.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و409 آلاف و537 اختبارا للكشف عن الفيروس و32 ألفا و933 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 313 ألفا و527 مريضا في البلاد، فيما لا يزال 632 شخصا في حالة حرجة.