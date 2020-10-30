الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار عدوى الفيروس في البلاد.

وأكدت الوزارة تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 69306 حالات، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 772 حالة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان الأردن سجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس.

يذكر أن مسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، كان أكد اليوم الجمعة أنه تم استيراد 235 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال العام الجاري.

وأوضح الهياجنة أن "الشركات العالمية اقتربت من المرحلة الثالثة من انتاج مطعوم (لقاح) مضاد لفيروس كورونا المستجد".

وقال: "هناك شركات عالمية ستعلن عن إنتاج مطعوم لكورونا خلال شهر واحد أو شهرين، على أبعد تقدير، وذلك عقب اقترابها من إنهاء تجاربها السريرية والمختبرية".