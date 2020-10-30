تخلص اللاعبان ليون جوريتسكا وتوماس مولر من مشاكل الإصابة وأصبحا جاهزين للمشاركة مع فريقهما بايرن ميونخ في مباراته غدا السبت أمام مضيفه كولون في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) .

وقد تشهد مباراة الغد مشاركة ليروى ساني في التشكيلة الأساسية لبايرن للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة.

وقال هانزي فليك الندير الفني لبايرن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"بالأمس، قضينا وقتا في التعافي مع العديد من اللاعبين.. أتوقع مشاركة الجميع في تدريبات اليوم".

وكان جوريتسكا استبدل في مباراة الفريق أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ، والتي فاز فيها بايرن 2 / 1 يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا حيث خرج بين شوطي المباراة لمعاناته من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) .

كما استبدل مولر في وقت مبكر من المباراة بسبب إصابة عضلية، ولكنه وجوريتسكا أصباحا جاهزين للمشاركة في مباراة الفريق أمام كولون صاحب المركز السادس عشر في جدول البوندسليجا والذي لم يحقق أي فوز في آخر 15 مباراة.

وقال فليك أيضا إن لاعبه الألماني الدولي ساني ، الشي شارك مؤخرات كبديل بعد تعافيه من الإصابة، "جاهز للمشاركة أساسيا مع الفريق مجددا".

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج.

ويعاني بايرن من غياب أكثر من لاعب للإصابات مثل ألفونسو ديفيز وتانجوي نيانزو اللذين يغيبان لفترة طويلة فيما يستمر غياب اللاعب كورينتين توليسو عن صفوف الفريق للإيقاف بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الفريق أمام أرمينيا بيليفيلد قبل أسبوعين.