الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت الولايات المتحدة، رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقاً لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وذكرت الجامعة، أنه تم تسجيل نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت مجموع 8,94 مليون إصابة منذ بداية الجائحة .. وارتفع متوسط الحالات خلال الأيام السبعة الماضية، المنتهية بالأربعاء، 20 % عن الأسبوع الذي سبقه .. وزاد متوسط عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم حاليا في المستشفيات في نحو 36 ولاية بنسبة 5 %، بحسب مشروع "كوفيد تراكينغ بروجيكت" الذي يتتبع حالات الفيروس في البلاد.