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مزّق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، بعدما أدان الاحتلال بانتهاكات ضد الفلسسطينين.

وشوهد الدبلوماسي الإسرائيلي، وهو يمزق التقرير بينما كان يلقي كلمة في أعقاب التقرير الصادر عن المجلس الأممي.

ورأى جلعاد أنّ التقرير تجاهل حركة حماس، وما قال إنه إطلاق للصواريخ من قِبل الحركة الفلسطينية على دولة الاحتلال.

وأضاف: "منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين الاحتلال الإسرائيلي)".

ومجلس حقوق الإنسان هيئة دوليَة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.