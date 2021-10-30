11 ديسمبر موعدا لانتخابات اتحاد التايكوندو

أعلن الاتحاد المصرى للتايكوندو أن يوم السبت 11/12/2021 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد للدورة الانتخابية القادمة وذلك بمقر مجمع الاتحادات بهيئة استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر.

وأكد الاتحاد انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لاجراء يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين.

فى حين سيتم فتح باب الترشح للانتخابات امام المرشحين من الغد 31 أكتوبر حتى يوم 6 نوفمبر المقبل من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًا.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 58 هيئة رياضية ، لها حق التصويت و الحضور في العمومية ، بعد أن تم اعتمادها من الجهة الإدارية و اللجنة الأولمبية.

وكان اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا إقامتها يوم 9 أكتوبر الماضى، وتتضمن بند الانتخابات وجميع الإجراءات الخاصة بها.