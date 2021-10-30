بوجدانوف يبحث الوضع في سوريا مع ممثلي قيادة المجلس الوطني الكردي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، الوضع في سوريا مع ممثلي قيادة المجلس الوطني الكردي السوري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف، التقى مع ممثلي قيادة المجلس الوطني الكردي السوري كاميران حاجو وإبراهيم برو، وناقش معهما الوضع في سوريا بشكل جوهري، مع التركيز على الوضع في شمال شرق البلاد.

وأضاف البيان أنه جرى تبادل لوجهات النظر حول المضي قدما في عملية التسوية السياسية في سوريا استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك في سياق نتائج الدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف، وأشار إلى أن الجانب الروسي أعاد التأكيد على موقفه المبدئي المؤيد للتوصل إلى تسوية تفاوضية لجميع المشاكل، التي تعيق الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية.

يُذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية عُقدت في جنيف 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة أطراف الأزمة السورية والمبعوث الأممي إلى سوريا.