جبهة تحرير تيجراي تسيطر على بلدة استراتيجية بولاية أمهرة

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شمالي إثيوبيا، سيطرتها على بلدة استراتيجية في ولاية أمهرة المجاورة، قرب طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن المتحدث باسم الجبهة جيتاشيو رضا قوله - اليوم السبت - إنّ قوات الجبهة تمكنت من طرد القوات الحكومية من بلدة دسي في أمهرة وسيطرت عليها.

وأضاف أنّ القوات تمكنت من أسر العديد من جنود القوات الحكومة وتواصل تقدمها نحو بلدة كومبولتشا.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية، قد نقلت عن سكان محليين قولهم إنّ قوات الجبهة الشعبية دخلت "دسي" بعد انسحاب القوات الحكومية من البلدة الليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة.

وتلتزم الحكومة الإثيوبية، المتهمة بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المضطرب، الصمت حيال هذه التطورات الميدانية، حيث لم يصدر عنها أي تعليق حتى كتابة هذه السطور.