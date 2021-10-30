سقوط هارب من السجن المؤبد بـ أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على هارب مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات بمدينة 6 أكتوبر.

وأثناء تواجد كمين أمني من ضباط مباحث الطرق والمنافذ لمتابعة الحالة الأمنية بالطرق، تم الاشتباه في أحد الأشخاص وباستيقافه وفحص بطاقة هويته.

تبين أنه يدعي "سعيد عيد عبدالله" في العقد الرابع من عمره، مقيم بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة، والمطلوب ضبطه لتنفيذ حكم عليه في قضية مخدرات بالمحضر رقم 5357 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة ثالث أكتوبر والمقيدة حصر 807 لسنة 2018 بجلسة 25 ديسمبر من نفس العام بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم أقر بالحكم الصادر ضده، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.