جونسون يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش قمة العشرين

التقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك على هامش قمة مجموعة دول العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الإيطالية روما.

وقال مجلس الوزراء البريطاني -في بيان- إن الجانبين ناقشا قضايا المناخ، إلى جانب البروتوكول الخاص بإقليم أيرلندا الشمالية، وقضية إصدار تراخيص للصيد، مشيرا إلى أن جونسون شكر دير لاين على قيادتها قضايا المناخ، بما في ذلك حماية الطبيعة وتقييد إزالة الغابات.

وأوضح أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على حاجة الدول إلى زيادة الطموح المناخي والأهداف لخفض الانبعاثات من أجل إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المقبل (COP26).

ومن ناحية أخري، وصف جونسون خلال اللقاء تصريحات الحكومة الفرنسية خلال الأيام الأخيرة بشأن قضية تراخيص الصيد، بأنها "غير مبررة" تمامًا"، مؤكدا أنها لا تتماشي مع اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو مع القانون الدولي ذو النطاق الأوسع.

ولفت إلى أن بلاده منحت الموافقة لـ98% من طلبات إصدار الترخيص المقدمة من سفن الاتحاد الأوروبي للصيد في المياه الإقليمية التابعة للمملكة المتحدة.