 انسحاب القوات الإثيوبية من مدينة دسي الاستراتيجية بإقليم تيجراي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انسحاب القوات الإثيوبية من مدينة دسي الاستراتيجية بإقليم تيجراي


نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 1:47 م

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بانسحاب القوات الإثيوبية من مدينة دسي الاستراتيجية في جنوب إقليم تيجراي.

ونفذ الجيش الإثيوبي، الخميس الماضي، غارة جوية على إقليم تيجراى، وسط أنباء عن سقوط قتلى بينهم أطفال.

وفى وقت سابق، كشف جيتاشو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، وقوع غارتين في إقليم تيجراي، استهدفتا أهدافا مدنية وليست عسكرية كما أعلنت الحكومة الأثيوبية.

وقال جيتاشو "استهدف سلاح الجو التابع لأبى أحمد (رئيس وزراء أثيوبيا)، مستشفى محلى فى ماتسبري والثانية استهدفت مصنعا فى عدوى، ليس هناك أهداف عسكرية".

 


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