ألكاراس يضرب موعدا لملاقاة زفيريف في نصف نهائي دورة فيينا للتنس

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حافظ الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس على رباطة جأشه وتغلب في الوقت الحاسم على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-7 (2-7) و7-6 (7-5)، الجمعة في ربع نهائي دورة فيينا النمساوية في كرة المضرب.

ويلاقي ألكاراس في نصف النهائي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً والفائز على الكندي الشاب فيليكس أوجيه-الياسيم 6-4 و3-6 و6-3، ليثأر منه بعد سقوطه أمامه في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون هذه السنة.

وبعد اقصائه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخميس، تابع الأمريكي فرانسيس تيافو مشواره بفوزه على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 6-4 و7-6 (8-6).

ولحق بهم الإيطالي يانيك سينر المصنف سابعاً، بتغلبه على النرويجي كاسبر رود المصنف رابعاً 7-5 و6-1، معزّزا حظوظه في بلوغ دورة "ايه تي بي" الختامية للموسم في تورينو. ويلتقي سينر مع تيافو على بطاقة النهائي.

وحسم ألكاراس (18 عاماً) المجموعة الأولى بسهولة، قبل خسارة الثانية في شوط فاصل "تاي بريك" أمام بيريتيني وصيف ويمبلدون، ثم حسم المباراة في شوط فاصل مماثل.

قال إبن مدينة مورسيا المصنف 42 عالمياً "هذه احدى أفضل مبارياتي. حاولت أن ألعب بشراسة طوال الوقت".

في المقابل، قال زفيريف المتأهل أيضا إلى نصف النهائي "لقد صعّبت الأمور على نفسي نوعاً ما، يجب أن أجد الحلول. خطأ بسيط وتبخرت المجموعة الثانية".

وألكاراس هو خامس أصغر متأهل إلى نصف نهائي احدى دورات الـ500، إذ يحمل زفيريف الرقم القياسي عندما بلغ المربع الاخير في دورة هامبورغ عام 2014 بعمر 17 عاماً.

قال عنه زفيريف المصنف رابعاً عالمياً "لقد تطوّر كثيراً. قطع خطوات كبيرة وهو لاعب رائع. لذا أنا أتطلع لهذه المواجهة".

بلغ الإسباني المركز 38 عالمياً في سبتمبر الماضي بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، ليصبح أصغر متأهل الى هذا الدور في 58 عاماً.

وبعمر 18 عاماً، أصبح أصغر لاعب يصل الى هذا التصنيف منذ مواطنه رافايل نادال، عندما بلغ المركز 37 بعمر 17 عاماً في أبريل 2004.