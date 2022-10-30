 صلاح يحصل على تقييم متوسط بعد هزيمة ليفربول أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الأحد 30 أكتوبر 2022 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

صلاح يحصل على تقييم متوسط بعد هزيمة ليفربول أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 10:13 ص

حصل محمد صلاح نجم ليفربول على تقييم متوسط بعد أن أحرز هدفا أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بخسارة الليفر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الوحيد بالمباراة في الدقيقة 14 بعد أن استلم عرضية من زميله أندرو روبرتسون وسدد الكرة لتسكن شباك حارس ليدز يونايتد.

ووفقا لشبكة سوفا سكور، حصل صلاح على تقييم 7.5 من 10 بعد أن سدد 3 كرات على مرمى ليدز يونايتد و2 خارج المرمى ولمس الكرة 52 مرة، بالإضافة وصول دقة التمرير إلى 66.7% بعد أن مرر 20 تمريرة وصنع فرصة لزميله داروين نونيز الذي أهدرها بالإضافة إلى نجاحه في الحصول على الكرة في 3 مرات من أصل 9 .

ورفع صلاح رصيده من الأهداف بالموسم الحالي من البريميرليج إلى 4 أهداف ويحتل حاليا المركز الـ19 في قائمة الهدافين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك