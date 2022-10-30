إطلاق مبادرة للتوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بأرمنت في الأقصر

أعلن مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، إطلاق مبادرة بعنوان (افحصي عشان تطمني) لتوعية السيدات المتواجدين بالعيادات الخارجية وأماكن الانتظار وقسم النساء والتوليد بالمستشفى بأهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقالت إدارة المستشفى إنه تم توعية السيدات بكيفية إجراء الفحص الذاتي شهريًا وضرورة التوجه للكشف بالمستشفى عند ملاحظة أي علامات أو أعراض مثل ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، انتفاخ وتورم الثدي.

وأضافت أنه تم التشديد بضرورة التوجه إلى المستشفى للكشف في حالة خروج إفرازات من الثدي، وتغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد، انعكاس حلمة الثدي ودخولها للداخل، حكة أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي.

وأشارت إلى أن يتم إجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعيادة الجراحة العامة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر بالفحص أو باستخدام جهاز الماموجرام يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.