بريطانيا: نعمل بشكل مكثف للتوصل لهدنة إنسانية في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وأضاف كليفرلي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، من مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي: "نعمل بشكل مكثف مع المصريين ومع الإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".



وتابع: "المساعدات تدخل ببطء لكننا نحتاج لزيادة كبيرة في الكميات".



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 24 يوما، غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، مما أدي لاستشهاد أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة في غزة.



وفي الضفة الغربية، استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الحالي، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.