 متحدث حماس بغزة: قادرون على التحكم بمجريات المعركة وإيقاع خسائر في صفوف الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث حماس بغزة: قادرون على التحكم بمجريات المعركة وإيقاع خسائر في صفوف الاحتلال

هديل هلال
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:43 ص

قال الناطق باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم، إن «استمرار القصف والتصعيد الإسرائيلي يؤكد عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الاثنين، أن «الاحتلال أحرق كل المناطق المتاخمة لقطاع غزة، وأدخل الدبابات للمناطق السهلة، بعد تهجير الفلسطينيين وقصف المنازل والمصانع».

وأشار إلى أن «المقاومة الإسلامية ليس أمامها سوى خيار واحد وهو الاستمرار في التصدي للعدوان بكل أشكاله؛ الجوي والبري والبحري».

وأكمل: «كتائب القسام أعدت جملة من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الاجتياحات بأشكالها المتعددة، ولديها القدرة في الميدان على التحكم بمجريات المعركة وإيقاع خسائر في القوات المتوغلة ومنع تحقيق أهدافها».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل العشرات، معظمهم من الأطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.


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