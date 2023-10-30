صحة غزة: الاحتلال يزيد من عمليات الاستهداف لمحيط المستشفيات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي زاد أمس الأحد، من عمليات الاستهداف لمحيط المستشفيات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن «الاستهداف تركز على محيط مستشفى الصداقة التركي»، منوهًا أنه «المستشفى الوحيد المخصص لمرضى السرطان في قطاع غزة».

ولفت إلى أن «استهداف مستشفى الصداقة التركي؛ أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين المرضى والطواقم الطبية، وتعريض حياتهم للخطر».

وأوضح أن «الاحتلال تعمد تكرار تهديده لمستشفى القدس التابع لجميعة الهلال الأحمر»، قائلًا إنه «استهدف بشكل مركز محيط المستشفى، وكرر اتصاله على مدير المستشفى لإخلائه».

وحذر من أن «هناك نوايا مبيتة للاحتلال الإسرائيلي؛ لشكل دموي أكبر مما كان عليه الحال في مجزرة المستشفى المعمداني».

وناشد كل الجهات الولية تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة؛ لحماية المؤسسات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والنازحين.