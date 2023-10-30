وصول 145 طن مساعدات جديدة لغزة على متن 4 طائرات إلى مطار العريش

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استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الاثنين، أربع طائرات مساعدات إغاثية لقطاع غزة من عدة دول.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الطائرة الأول من الكويت نقلت 40 طن مساعدات، وسيارتي إسعاف.

أما الطائرة الثانية قادمة من الدنمارك وتابعة لهيئة اليونيسيف وتحمل 52 طن مواد طبية وغذائية، والثالثة من إيطاليا وبها 9 طن خيام ومواد معيشية، أما الطائرة الرابعة قادمة من البحرين وتحمل 44 طن مواد غذائية ومستلزمات طبية.

ويصل إجمالي طائرات المساعدات التي حطت في مطار العريش منذ 12 أكتوبر إلى 60 طائرة.