عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة.

واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط مدينة الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.

كما استشهد مواطنان في استهداف من طائرات الاستطلاع على منزل شرق رفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في آخر إحصائية لها، استشهاد أكثر من 7955 مواطنا، واصابة أكثر من 20 ألف مواطن، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الذي دخل يومه الـ24، إذ تشكل ما نسبته 73% من الشهداء، هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وفي سياق منفصل، أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر منذ صباح اليوم والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة في محيطه.