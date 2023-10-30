المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية

نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، ما تداولته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحقيق تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة.



وقال في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، صباح الاثنين: «خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك».



وأضاف: «استهدفت هذه الآليات سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وأحدثت تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع».



وأشار إلى أنه «لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، كما أن حركة المواطنين عادت لطبيعتها عليه».



وأكمل: «ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع».





