جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تتقدم تدريجيا في قطاع غزة وفقا للخطة

قال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل "تمضي تدريجيا وفقا للخطة" في قطاع غزة.

وأضاف هاجاري في إفادة صحفية أن قوات الاحتلال قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة، فيما رفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع حتى بعد أن أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه، وفقا لوكالة رويترز.

وفي 7 أكتوبر أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات في غلاف غزة، أسفرت عن قتلى وأسر 239 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، حيث استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.