جيش الاحتلال يعلن اعتراض 3 طائرات بدون طيار أطلقت من لبنان



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعترض 3 طائرات بدون طيار في منطقة الجليل الغربي أطلقت من لبنان، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات جراء ذلك.

وأضاف جيش الاحتلال أيضا أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة الزيب شمال نهاريا، دون ذكر علاقة ذلك بالطائرات بدون طيار التي أعلن اعتراضها، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن طائرة بدون طيار انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم، وأصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات بالمدينة.

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار أطلقت في المطلة بالجليل الأعلى.

وكانت الجبهة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق إطلاق صفارات الإنذار في بلدات أخرى بالجليل الأعلى من بينها مسغاف عام وكفار جلعادي.