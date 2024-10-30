استشهاد 93 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بشمال غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن 93 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مبنى سكني متعدد الطوابق في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة إن نحو 40 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة بيت لاهيا بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وفي واشنطن، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر عمليات القتل بأنها "مروعة"، وأشار إلى أن عددا من الأطفال الذين شردتهم الحرب من بين الشهداء.



وأضاف: "نشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين في هذا الحادث. كان هذا حادثا مروعا وكانت نتيجته مروعة".

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات مكثفة في شمال قطاع غزة، لكن في الأسابيع الأخيرة صعد الجيش عملياته الجوية والبرية.

وقال بيان: "الجيش الإسرائيلي على علم بالتقارير التي تفيد بإصابة مدنيين اليوم (الثلاثاء) في منطقة بيت لاهيا. ويجري النظر في تفاصيل الحادث".