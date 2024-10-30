النقل تتيح تطبيق إلكتروني لمواعيد وأماكن الأتوبيسات لرواد المنتدى الحضري العالمي

أتاحت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل (QR) لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا التطبيق سيساعد رواد المنتدى في معرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدى، بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الأتوبيسات – خريطة لمسارات الأتوبيسات) بالإضافة إلى إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي الخفيف وحافلات النقل العام.

لينك تحميل التطبيق :

‏https://drive.google.com/drive/folders/1iTNKkx_a4-CPm-43DHHIYeinUbTwkfSg

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن دليل لخدمة رواد المنتدي الحضري العالمي، والذي يشتمل على (تعريف بالخدمة المقدمة لرودا المنتدى - بيانات محطات الانطلاق (اسم المحطة – الموقع الجغرافي للمحطة على خرائط جوجل – مواعيد الانطلاق من المحطات ذهابا وعودة) و خريطة للمسارات Schematic Map.

يذكر أن القاهرة تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي «WUF12 » الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يعد المنتدى ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.