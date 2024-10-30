 النقل تتيح تطبيق إلكتروني لمواعيد وأماكن الأتوبيسات لرواد المنتدى الحضري العالمي - بوابة الشروق
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النقل تتيح تطبيق إلكتروني لمواعيد وأماكن الأتوبيسات لرواد المنتدى الحضري العالمي

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 1:49 م

أتاحت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل (QR) لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا التطبيق سيساعد رواد المنتدى في معرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدى، بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الأتوبيسات – خريطة لمسارات الأتوبيسات) بالإضافة إلى إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي الخفيف وحافلات النقل العام.

لينك تحميل التطبيق :
‏https://drive.google.com/drive/folders/1iTNKkx_a4-CPm-43DHHIYeinUbTwkfSg

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن دليل لخدمة رواد المنتدي الحضري العالمي، والذي يشتمل على (تعريف بالخدمة المقدمة لرودا المنتدى - بيانات محطات الانطلاق (اسم المحطة – الموقع الجغرافي للمحطة على خرائط جوجل – مواعيد الانطلاق من المحطات ذهابا وعودة) و خريطة للمسارات Schematic Map.
يذكر أن القاهرة تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي «WUF12 » الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يعد المنتدى ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

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