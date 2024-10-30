بن غفير يصف سموتريتش بالمتغطرس والجاهل بالأمن والاقتصاد

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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووصفه بأنه "متغطرس" و"جاهل بشئون الأمن والاقتصاد"، حسب ما كشفه إعلام عبري، اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة، الأربعاء، إن بن غفير (يميني متطرف) نقل لمقربين استياءه من سموتريتش (يميني متطرف).

وقال بن غفير: "سموتريتس متغطرس للغاية، ويعتقد نفسه عالما بأمور الأمن والاقتصاد، والآن يفهم في الأمن الداخلي (..) وفي الحقيقة هو لا يفقه شيئا".

وعزت الصحيفة العبرية استياء بن غفير من سموتريتس إلى تصريح أدلى به الأخير للصحفيين قبل أيام، انتقد خلاله مطالبة بن غفير بمضاعفة ميزانية وزارة الأمن القومي إلى 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار).

واعتبر سموتريتش أن بن غفير يطالب بمضاعفة ميزانية وزارته دون تحقيق أي نتائج، وفقا لوكالة الأناضول.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكرت أن مشادة بين بن غفير وسموتريتش وقعت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة آنذاك أن المشادة "انتهت بشجار وتلاوم"، موضحة أن "بن غفير عرض خلال لقاء نتنياهو خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد، وطالب بميزانية خاصة للمشروع"، لكن صرخ سموتريتش مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة بوزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.



