البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بـ47 موقعا للبث المباشر

في مشهد وطني مهيب يعكس روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية العريقة، تستعد محافظة البحيرة لتعيش واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مصر الحديث، حيث تتجه أنظار العالم إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، أيقونة المجد المصري وبوابة الحضارة إلى المستقبل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه تم تجهيز 47 موقعًا على مستوى المراكز والمدن بشاشات عرض عملاقة في الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية الاجتماعية، لتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث العالمي التاريخي لحظة بلحظة، ومشاركة الوطن والعالم فرحة افتتاح صرح يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد منذ آلاف السنين.

وأضافت المحافظ أن هذا الحدث العالمي يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وخاصة أبناء البحيرة، الذين سيشاركون تلك اللحظة التاريخية بكل حب وانتماء للحضارة المصرية العريقة التي أبهرت العالم عبر العصور.

وأوضحت أن المحافظة انتهت من تجهيز 47 موقعًا لمتابعة البث المباشر، شملت:

دمنهور: النادي الاجتماعي، مركز شباب الحرية، مركز شباب دمنهور، ميدانا جلال قريطم والساعة.

كفر الدوار: مركز التنمية الشبابية – مدخل المدينة – مراكز شباب البسلقون، اليمنية، الكريون، الحاجر، العدلي، معمل القزاز، قومبانية أبوقير، كوم البركة، كوم اشو، سيدي غازي.

رشيد: ميدان الحرية، مركز شباب رشيد، مركز شباب إدفينا، مركز شباب البوصيلي.

حوش عيسى: مركز التنمية الشبابية، مركز شباب أبو الشقاف، ميدان المحطة.

الدلنجات: مراكز شباب الدلنجات، زاوية أبوشوشة، الحجر المحروق.

إدكو: نادي المعدية، مركز شباب 6 أكتوبر، منتزه إدكو الدولي.

شبراخيت: مراكز شباب محلة بشر، أبو منجوج.

كوم حمادة: مركز شباب كوم حمادة.

المحمودية: النادي الاجتماعي.

أبو المطامير: قصر الثقافة، مركز الشباب، ميدان الأبطال، نادي مبارك بالنوبارية.

وادي النطرون: نادي الصيد، النادي الاجتماعي، مركز الشباب، قصر الثقافة.

الرحمانية: مركز شباب الرحمانية، نادي الرحمانية، حديقة المدينة.

بدر: نادي بدر الرياضي.

إيتاي البارود: مركز التنمية الشبابية.

وأكدت المحافظ أن تجهيز هذه المواقع يأتي في إطار حرص المحافظة على تمكين أبنائها من متابعة لحظة فارقة في تاريخ الوطن، تعكس جهود الدولة في صون التراث الإنساني وإحياء الهوية المصرية الأصيلة.

وأشارت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسّد ملحمة جديدة من ملاحم الإنجاز الوطني، تؤكد أن مصر ما زالت تكتب صفحات المجد والعطاء في سجل الحضارة الإنسانية.