كاتس يصدر تعليمات بوضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة وتوسيع الوجود العسكري فيها

تعتزم تل أبيب وضع خطط لاحتلال مخيمات الضفة الغربية والمكوث فيها، على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة الغربية لتفكيك ما أسمته البنى التحتية المسلحة.

وبحسب موقع «واللا» الاستخباراتي العبري، أصدر وزير الحرب يسرائيل كاتس، تعليماته للقيادة المركزية بالتخطيط لعمليات احتلال مخيمات اللاجئين، وتفكيك البنى التحتية المسلحة.

ووفقا للتقرير فإن خطط جيش الاحتلال ستكون مشابهة للعدوان المستمر منذ عام على مخيم جنين شمال الضفة، حيث احتله الجيش وهجر سكانه وهدم أجزاء كبيرة من بيوته، وهو ما اعتبرته تل أبيب نشاط ناجح أعاد للجيش الإسرائيلي حرية العمل في «وكر الدبابير».

وخلال عام 2025، شرعت القيادة المركزية لجيش الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، وبناءً على تعليمات كاتس، احتلت ثلاث مخيمات في جنين وطولكرم وتم تدميرها وتهجير أكثر من خمسين ألف مواطن في مخيمات نور شمس وطولكرم وأقام مواقع عسكرية بداخلها.

وتزعم تل أبيب بأن المسلحين الذين يتحصنون داخل المخيمات بشمال الضفة فروا إلى القرى المجاورة.

وبحسب ادعاءات دولة الاحتلال، فإن الوجود العسكري المستمر في الميدان يفكك البنى التحتية ويزيد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي، ويمنعها من النمو أو الوصول إلى نقطة تحقيق نواياها في تنفيذ عمليات.

وقال مسئولون عسكريون لموقع واللا: «حيثما توجد فرصة استخباراتية لإحباط ذلك، فإننا نتحرك على الفور. وحيثما لا توجد فرصة، فإننا نتحرك على نطاق واسع لمنع النمو المستقبلي، مع تفكيك القدرات والبنية التحتية بشكل منهجي».



