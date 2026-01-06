جدعون ساعر: رئيس أرض الصومال قبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، بأن رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله، أبلغه بقبوله دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة إسرائيل.

جاء ذلك في تدوينة لساعر الذي يزور الإقليم الانفصالي نشرها مساء الثلاثاء، بحسابه على منصة "إكس".

وأدانت مقديشو في بيان للخارجية الصومالية بوقت سابق الثلاثاء، زيارة ساعر إلى إقليم "أرض الصومال" واعتبرها "توغلا غير مصرح به وانتهاكا جسيما" لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وزعم ساعر في تدوينته أنه "لشرف عظيم أن نقوم بأول زيارة دبلوماسية رسمية إلى أرض الصومال بدعوة من الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله".

وأضاف: "تُعدّ هذه الزيارة أيضا رسالةً مفادها أننا عازمون على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال"، وفق تعبيره.

ومضى ساعر: "أجرينا اليوم مباحثات مثمرة مع الرئيس وكبار مسؤولي حكومته بشأن مجمل علاقاتنا".