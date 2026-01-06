موجة برد قارس بأوروبا تتسبب في توقف حركة النقل وإغلاق المدارس

تسبب تساقط الثلوج والبرد القارس في توقف حركة السكك الحديدية والطائرات، وفي حدوث ازدحام مروري طويل على الطرق السريعة، وإغلاق المدارس في أنحاء أوروبا، حيث استمرت الموجة الباردة التي تعرضت لها القارة في مطلع الأسبوع الجاري حتى اليوم الثلاثاء.

وتوقفت خدمات السكك الحديد الهولندية بصورة شبه كاملة صباح اليوم الثلاثاء، كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار سخيبول بأمستردام.

وفي فرنسا، توقفت حافلات المدارس عن السير، كما تعطلت حركة القطارات في بعض المناطق، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية في باريس ونانت غربي البلاد.

وأفادت تقارير بامتداد الزحام المروري الذي شهدته منطقة باريس لمسافة 1000 كيلومتر بعد ظهر أمس الاثنين، مع تحسن الوضع بصورة طفيفة، اليوم الثلاثاء. وتم تسجيل خمس حالات وفاة على الطرق.

أما في المملكة المتحدة، فد ظلت مئات المدارس مغلقة باسكتلندا. فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بصورة كثيفة في جنوب البلاد على مدار باقي الأسبوع.

وانخفضت درجات الحرارة في شمال السويد، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى سالب 40 درجة مئوية، بينما حثت السلطات الدنماركية سكان شمال يوتلاند على البقاء في منازلهم يوم غد الأربعاء، تحسبا لهبوب عاصفة ثلجية.

وفي سويسرا، بلغت درجة الحرارة في منطقة لا بريفين في نوشاتيل - التي تعتبر أبرد منطقة سكنية على ارتفاع يزيد على 1000 متر – 3ر30 درجة مئوية تحت الصفر في بداية الأسبوع.