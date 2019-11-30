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ضبط مسجل خطر بقنا هارب من أحكام قضائية

أرشيفية
أرشيفية
حمادة عاشور
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:24 ص | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:24 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، القبض على مسجل شقى خطر، هارب من تنفيذ أحكام قضائية في قضايا قتل وسرقة بالإكراه وبحوزته بندقية آلية وكمية من المواد والأقراص المخدرة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم محمد إيهاب خلف الله، مفتش مباحث مركز قنا من ضبط "محمد ع."، 35 سنة، الهارب من أحكام فى قضايا قتل وسرقة بالإكراه والاتجار فى الأسلحة والمخدرات، بعد مداهمة الوكر الذي يختفى فيه، وضُبط بحوزته بندقية آلية و35 طلقة نارية من ذات العيار و2 كيلو بانجو و120 قرصا مخدرا.


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