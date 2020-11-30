الكاظمي يشدد على أهمية إقرار البرلمان العراقي قانون تمويل الانتخابات

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي زار، اليوم الاثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، لافتا إلى أن "الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من حزيران/يونيو المقبل".



وأضاف البيان، أن "الكاظمي تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها"، مبينا أنه "شدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".



وأكد الكاظمي وفقا للبيان على "أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة".



يشار إلى أن من المقرر اجراء الانتخاباب البرلمانية العراقية المبكرة في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل.



يذكر أن البرلمان العراقي أقر في 29 أكتوبر الماضي، قانون الانتخابات.



وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" تبنيها مشروعا يهدف إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية لمفوضية الانتخابات العراقية على النحو الذي تطلبه بغداد، لضمان إجراء الانتخابات المبكرة.