 الكاظمي يشدد على أهمية إقرار البرلمان العراقي قانون تمويل الانتخابات - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

الكاظمي يشدد على أهمية إقرار البرلمان العراقي قانون تمويل الانتخابات

البرلمان العراقي - ارشيفية
البرلمان العراقي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:21 م
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي زار، اليوم الاثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، لافتا إلى أن "الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من حزيران/يونيو المقبل".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها"، مبينا أنه "شدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان على "أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة".

يشار إلى أن من المقرر اجراء الانتخاباب البرلمانية العراقية المبكرة في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل.

يذكر أن البرلمان العراقي أقر في 29 أكتوبر الماضي، قانون الانتخابات.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" تبنيها مشروعا يهدف إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية لمفوضية الانتخابات العراقية على النحو الذي تطلبه بغداد، لضمان إجراء الانتخابات المبكرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك