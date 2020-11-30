بدء إجراءات تأديبية ضد 17 من رجال الشرطة في ألمانيا لأسباب يمينية متطرفة

بدأت إجراءات تأديبية ضد 17 من رجال الشرطة من ولاية بادن-فورتمبرج بسبب تداول صور ورموز يمينية متطرفة عبر مجموعة دردشة.

وأعلنت رئاسة الشرطة في مدينة جوبينجن اليوم الاثنين أن المحققين قد صادفوا مجموعة الدردشة على هاتف محمول تمت مصادرته، حيث تم أيضا مشاركة رموز لمنظمات مناهضة للدستور.

وبحسب البيانات، فإن الإجراءات التأديبية اتخذت ضد عشرة عناصر من شرطة مكافحة الشغب في مدينة بروخزال، بينما يعمل السبعة الآخرون في مقار رئيسية للشرطة بمدن كارلسروه ومانهايم وبفورتسهايم.

وبحسب البيانات، شارك أحد رجال الشرطة ثلاث صور ذات خلفية نازية. وقال متحدث باسم رئاسة الشرطة في جوبنجن، التي تنتمي إليها شرطة مكافحة الشغب، "وفقا للتحقيقات الحالية، نشر ضابط آخر ثلاث صور ذات خلفية عنصرية في هذه المجموعة"، مضيفا أن رجال الشرطة الخمسة عشر الآخرين كانوا يقبلون في مجموعة الدردشة هذه الصور دون انتقاد أو تعليق.

وقالت هيئة رئاسة الشرطة: "بغض النظر عن التقييم الجنائي من قبل مكتب المدعي العام، فإن الإدارات تستنفد جميع إمكانيات قانون التأديب والخدمة وتعاقب سوء السلوك باستمرار".

وظهرت وقائع مماثلة على نحو متكرر في ألمانيا في الأشهر القليلة الماضية.