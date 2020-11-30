 بلجيكا تسجل 2151 إصابة جديدة و86 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بلجيكا تسجل 2151 إصابة جديدة و86 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:57 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:57 م

سجلت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الاثنين، 86 حالة وفاة و2151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في بلجيكا بلغت 576 ألفا و599 حالة، والوفيات 16 ألفا و547 حالة وفاة.

وأضافت أن هناك جدلا في المجتمع المحلي في بلجيكا بعد أن أصدرت السلطات الفيدرالية قرارات بالسماح لبعض المتاجر باستئناف نشاطها اعتبارًا من غد الثلاثاء مع استمرار إغلاق محلات تصفيف الشعر والتجميل والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية ومنع الاحتفالات العلنية والدينية بالأعياد.

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