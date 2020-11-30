موديرنا الأمريكية تتقدم بطلب للسماح بالاستخدام الطارئ للقاحها ضد كورونا

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قالت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية اليوم الاثنين إنها سوف تتقدم بطلب للتصريح لها بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، والموافقة المشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت الشركة إنها تعتزم التقدم بالطلبات الضرورية للحصول على موافقة استخدام اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنها دشنت بالفعل ما يطلق عليه عمليات مراجعة التداول مع وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات التنظيمية في كندا وسويسرا وبريطانيا وإسرائيل وسنغافورة، بهدف تسريع عملية الحصول على التصريح.

كما نشرت مودينا نتائج المرحلة الثالثة من تجاربها ، التي شملت 30 ألف مشارك، وأظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94.1% في منع الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وكانت النتائج السابقة قد أظهرت أن فعالية اللقاح نسبتها 94.5% في مواجهة الفيروس. وقالت الشركة إن التجارب لم تظهر حتى الآن مخاوف خطيرة بشأن السلامة.

وبهذا الطلب، تصبح موديرنا أول شركة أدوية تتقدم بطلب للحصول على تصريح باستخدام لقاحها في الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق للحصول على 160 مليون جرعة لقاح من موديرنا.

وتقول موديرنا إنه يمكن توصيل لقاحها للاتحاد الأوروبي في أول شهر ديسمبر المقبل، في حال حصلت على الموافقة.