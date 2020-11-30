الصين: تسجيل 18 إصابة بكورونا بينها 3 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 إصابة جديدة بواقع 3 بعدوى محلية و15 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86530 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في منغوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في كل من شنجهاي وشاندونغ و3 حالات في سيتشوان وحالة واحدة في كل من شنشي وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3858 حالة غادر منها 3609 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81619 شخصا، مشيرة إلى أن 7174 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض 14 حالة منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 281 حالة منها 274 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6238 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 109 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 651 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5340 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 565 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.