عمرو أديب: لسة فيه ناس مصممة على التقبيل وإحنا في وباء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإجراءات الاحترازية هي السبيل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا حتى وجود لقاح معتمد للمرض.

وأضاف أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الإثنين: «لسة فيه ناس مصممة تسلم بالإيد دا غير اللي مصمم يبوس»، متسائلًا: «إيه إداك الإحساس إنك خال من الكورونا؟»، على حد تعبيره.

وذكر أن عادة التقبيل غير جيدة في الأساس، قائلًا: «السلام ماشي إنما البوس لا، إيه الفكرة فيه والأحضان، حاجات تافهة تعمل مآسي، انت ممكن تضر أهلك عشان مصر تبوس وتسلم»، وفقًا لذكره.

وشدد على ضرورة التعامل على أساس أنه لا يوجد أي لقاح لكورونا حتى الآن، مضيفًا: «إحنا في وباء».