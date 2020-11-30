أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع أوبك بلس

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تقارير أفادت بأن كبار المنتجين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج للأشهر القادمة.

وتراجع خام برنت تسليم فبراير بـ 2% إلى 30ر47 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون ثان/يناير بـ6ر1% إلى 79ر44 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار من خارجها، محادثات افتراضية اليوم وغدا لبحث تمديد القيود الحالية على مستويات الإنتاج.

ومن المقرر إضافة مليوني برميل إلى الإنتاج الحالي بداية من يناير.

إلا أن السعودية وروسيا تسعيان إلى تأجيل الزيادة، حيث أن الكثير من الدول ذات الاقتصادات الكبرى لا تزال تعاني من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت الأسعار اليوم الاثنين مع ظهور خطة بديلة من شأنها زيادة إنتاج النفط تدريجيا وليس تأخير الزيادة لعدة أشهر.

ومن المقرر أن يبدأ وزراء نفط أوبك محادثاتهم في الثانية من بعد ظهر اليوم (1300 بتوقيت جرينتش)، بينما من المقرر عقد اجتماع أوبك بلس بعد ظهر الثلاثاء.