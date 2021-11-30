 إصابة 5 أشخاص بينهم أعضاء من طالبان في انفجار بالعاصمة الأفغانية - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص بينهم أعضاء من طالبان في انفجار بالعاصمة الأفغانية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:53 ص

أصيب 5 أشخاص في انفجار قنبلة زرعت على الطريق الرئيسي في منطقة "الشرطة السادسة" بالعاصمة الأفغانية كابول، بينهم أعضاء من طالبان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني سعيد خوستي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع الانفجار، لكنه نفى وجود خسائر مالية أو خسائر بشرية، مشيرا إلى أن القنبلة زرعت على الطريق لكن شهود عيان قالوا إن قنبلة مغناطيسية انفجرت.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة في كابول، الجنرال موبين، إن هناك إصابات، لكنه لم يكشف عن العدد الدقيق للقتلى أو الجرحى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش خراسان" يستهدف مقاتلي طالبان منذ سيطرتهم على البلاد في 15 أغسطس الماضي.

ولم تعلق طالبان على الأنباء بشأن هذه الخسائر.

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