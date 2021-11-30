 مصرع مزارع وإصابة زوجته في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا - بوابة الشروق
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مصرع مزارع وإصابة زوجته في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

حمادة عاشور:
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:47 م

لقى مزارع مصرعه، وأصيبت زوجته في مشاجرة، اليوم، استخدمت فيها آلة حادة "سكين" بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا، وذلك بسبب خلافات عائلية مع آخرين، وفرضت قوات الشرطة من تواجدها بالقرية.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية القلمينا بمركز الوقف، ما أسفر عن مقتل كمال عبدالحميد أبوالفضل 75 عاما، مزارع، بطلق ناري، وإصابة زوجته هند عبدالعزيز محمد 60 عاما، وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى الجامعي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة.

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