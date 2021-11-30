قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن حجم الإقبال على معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، كبير وضخم من الجمهور العادي والوفود الأجنبية والرسمية، مشيرًا إلى عرض 400 شركة من 42 دولة منتجاتها ضمن «إيديكس 2021».

وأضاف التراس، خلال تصريحات لفضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن اشتراك 400 شركة بالمعرض يؤكد الثقة في جمهورية مصر العربية وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد ورؤية العالم الخارجي لها بشكل جيد، معلنًا استقبال 4 وفود أجنبية حتى الآن.

وأشار إلى استقباله وزير الدولة للصناعات العسكرية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، متابعًا: «تناولنا في المناقشات سبل وإمكانيات التعاون في صناعات الأنظمة الدفاعية أو الأمنية وهناك ترحاب ورغبة شديدة في التعاون مع الشركات المصرية».

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن سعادته بالمشاركة ضمن «إيديكس 2021» ولقاء رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن بريطانيا ومصر تجمعهما شراكة قوية وعظيمة.

ولفت إلى أن ما حققته بلاده في النسخة 26 لمؤتمر المناخ في مجال الطاقة الخضراء مهم للغاية، مضيفًا: «متحمسون لرؤية أجندة مصر في الدورة الـ27 وندعم العمل الذي يقوم به الرئيس السيسي والدولة المصرية حيال الأمر».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، أجنحة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستهل الرئيس السيسي، جولته التفقدية بالمعرض، بزيارة جناح مصر حيث استمع إلى شرح عن محتويات الجناح.

ورافق الرئيس خلال الجولة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



