يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «قمر أزرق» الذي يشارك بمسابقة أسبوع النقاد الدولي، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 9:00 مساءا، بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم.

«قمر أزرق» من إخراج ألينا جريجور. ويتتبع الفيلم الرحلة النفسية لمرأة شابة يتم تجريدها من إنسانيتها، وتكافح إيرينا من أجل الحصول على تعليم عال والهروب من عنف أسرتها المفككة، تجربة جنسية غامضة مع فنانة تتحفز لمحاربة العنف في عائلتها.