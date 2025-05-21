 ترامب يتهم جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يتهم جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 8:07 م

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء ، اتهم جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض.


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