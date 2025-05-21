ترامب يتهم جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء ، اتهم جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض.