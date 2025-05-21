ترامب يتهم جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض

فوز 6 مشروعات في معرض سرد الفني تعرض قصصا عن الحرب بفلسطين وانتكاسة التعافي من الإدمان

ميدو عادل يعلق على خلافه مع لقاء سويدان: كل ما نُشر من أخبار كذب